F1, GP da Áustria, a Desilusão: Mercedes | AutoSport

Um fim de semana longe do ideal para a Mercedes. Enquanto equipas como a Ferrari e a McLaren mostraram evoluções que, aparentemente, funcionam, a Mercedes afundou-se. A Aston Martin poderia estar neste lote, com um fim de semana menos conseguido, com Fernando Alonso muito discreto e Lance Stroll ainda mais. Mas pelos menos foram regulares. A Mercedes apresentou altos e baixos por vezes difíceis de entender e os resultados, apesar de não serem comprometedores, foram muito abaixo do que se esperava. George Russell atravessa uma fase menos boa (especialmente em qualificação, que era o seu ponto forte), algo que vem sendo visível nas últimas corridas. Lewis Hamilton perdeu gás, depois de presenças consecutivas no pódio. A passagem pela Áustria não sorriu aos Flechas de Prata.