F1 GP da Austrália, volta 29: Max Verstappen lidera confortavelmente | AutoSport

Depois do Virtual Safety Car provocado por George Russell, Verstappen conseguiu uma vantagem de 4 segundos em poucas voltas. Atrás, Hamilton estava a tentar gerir a corrida, mantendo Alonso à distância. Atrás, Sergio Pérez estava endiabrado e já era nono, com uma coleção de grandes ultrapassagens. Também Sainz estava com bom ritmo e passou Gasly com uma grande ultrapassagem. As melhores lutas estavam a meio a tabela com Piastri, Tsunoda e Ocon a darem um bom espetáculo. Mas na frente da corrida, estávamos numa fase de gestão em que as equipas tentavam entender se os pneus iriam aguentar até ao final da prova.

Max Verstappen lidera com sete segundos de vantagem, seguido de Hamilton e Alonso.