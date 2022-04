F1, GP da Austrália: Valtteri Bottas com um capacete diferente | AutoSport

Valtteri Bottas vai usar uma decoração diferente no seu capacete para a prova de Melbourne. Numa homenagem à Austrália, Bottas mostrou as suas novas cores, desenhadas pela sua namorada, Tiffany Cromwell, ciclista profissional australiana.

A very special new lid for the Australian GP 🤩 @ValtteriBottas #AlfaRomeo #ORLEN #AusGP pic.twitter.com/hGrj6KjzsG