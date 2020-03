F1, GP da Austrália: Toda a história até ao cancelamento

Depois de horas de incerteza, a FIA lançou finalmente uma declaração oficial em que confirma o cancelamento do GP da Austrália.

Foram horas de incerteza e confusão em Melbourne, num dos momentos que ficará para a história da F1. Os momentos de confusão sucederam e as dúvidas demoraram muito tempo a serem disspidadas.

O dia começou com a confirmação de que um membro da McLaren era portador do COVID-19, o vírus que alastra pelo mundo inteiro e que é agora uma emergência global. A ameaça do cancelamento pairava sobre o evento já desde a semana passada, com o aumento galopante de casos por todo o mundo. Mas os organizadores e a F1 fizeram de tudo para que o evento se realizasse.

A notícia da presença de pelo menos um portador confirmado do COVID-19 levou a McLaren a anunciar que não iria participar na prova, colocando em primeiro lugar a saúde e a segurança de todos. Parecia claro que não havia outra hipótese a não ser o cancelamento. Seguiram-se reuniões com as partes interessadas (Promotores, F1, equipas) e os rumores que foram saindo aumentavam a cada hora. A Sky Sports anunciou que o evento se iria realizar, para mais tarde ser desmentida pela BBC, ao que se seguiu a Autosport.com e a Reuters. A Sky voltou atrás e também noticiou que a prova não se iria realizar.

Apesar da noticia, o promotor local anunciou que as portas do recinto iriam abrir as 08:45 locais e que o público poderia entrar. Pouco depois, saía a notícia que o evento continuaria apenas com as provas de suporte e sem público. Por esta altura não havia confirmação do cancelamento da prova de F1. Surgiram relatos de pessoas à espera que as portas abrissem sem que tal acontecesse. Entretanto, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen já estavam nos voos em direcção à Europa e equipas como a McLaren, Mercedes, Ferrari e Renault tinham tudo preparado para desmontar as boxes.

Finalmente, depois de tanta incerteza, a FIA lançou um comunicado conjunto em que confirma o cancelamento:

Após a confirmação de que um membro da McLaren Racing Team deu positivo para o COVID-19 e a decisão da equipa de se retirar do Grande Prêmio da Austrália, a FIA e a Fórmula 1 convocaram uma reunião com os outros nove diretores de equipa na noite de quinta-feira. Dessas discussões concluiu-se, com a concordância da maioria das equipas, que a corrida não deveria prosseguir. A FIA e a Fórmula 1, com o apoio total da Australian Grand Prix Corporation (AGPC), portanto, decidiram que todas as atividades da Fórmula 1 para o Grande Prémio da Austrália estão canceladas.

Entendemos que esta é uma notícia muito decepcionante para os milhares de fãs e todos os titulares de ingressos receberão um reembolso total e um novo anúncio será comunicado em devido tempo.

Todas as partes levaram em consideração os enormes esforços da AGPC, Motorsport Austrália, funcionários e voluntários para organizar a jornada de abertura do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA 2020 em Melbourne, no entanto, concluíram que a segurança de todos os membros da família Fórmula 1 e de toda a comunidade, bem como a imparcialidade da competição são prioridades.

Assim a primeira jornada do campeonato caiu, a segunda poderá não acontecer pois além das quarentenas de vários membros das equipas, a situação em Itália poderá afetar seriamente a Ferrari, Alpha Tauri, Haas e Pirelli e pelas ações que estão tomadas por vários governos pelo mundo fora, as restrições às viagens deverão aumentar consideravelmente. Assim, os rumores apontam que a ronda asiática não deverá acontecer e alguns apontam que até o GP do Mónaco pode ser adiado ou cancelado. Esta situação pode ter consequências catastróficas para a F1. Resta aguardar pelos desenvolvimentos, mas para já o mais certo é, tal como o resto do mundo, a F1 fazer uma pausa e esperar por melhores dias