F1, GP da Austrália TL3: Max Verstappen na frente em sessão com vários incidentes | AutoSport

Depois da chuva ter encurtado o “tempo útil” do TL2, o TL3 passou a ser de vital importância para as equipas recolherem dados para a qualificação e a corrida. No entanto, foi uma sessão com alguns incidentes em pista.

Carlos Sainz colocou a primeira referência na tabela com os macios, com um tempo de 1m 18,127s, para ficando à frente de Fernando Alonso por 0,202s, uma vez que muitos pilotos começaram o dia com simulações de corrida. A sessão foi brevemente interrompida por uma bandeira vermelha, uma vez que uma peça do carro de Nyck de Vries voou na entrada para a Curva 9. Max Verstappen instalou no topo da tabela (1:17.565), com Fernando Alonso logo atrás. Esteban Ocon e Pierre Gasly estavam em terceiro e quinto lugares, respetivamente, com o Mercedes de George Russell em quarto, os cinco pilotos que definiram o top 5.

O outro Red Bull de Sergio Perez foi o sexto mais rápido, após sair do pit lane 20 minutos depois do arranque da sessão, enquanto os mecânicos trabalhavam na suspensão traseira do RB19. O mexicano teve uma péssima sessão com dificuldades em encontrar o equilíbrio certo para o seu carro. Sainz ainda apanhou um susto com uma saída de pista que por sorte não danificou em demasia o seu carro. Terminou a sessão em sétimo à frente de Lewis Hamilton e Lance Stroll.

Zhou Guanyu foi o 10º mais rápido, embora também tenha saído de pista e feito contacto com as barreiras na Curva 2. Nico Hulkenberg foi o 11º mais rápido para Haas, à frente de Alex Albon, com a Ferrari de Charles Leclerc na 13ª posição.