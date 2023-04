F1, GP da Austrália: Siga a corrida em direto aqui | AutoSport

Volta 25: Boa ultrapassagem de Sainz a Pierre Gasly. O único piloto da Ferrari em pista alcançou o quarto lugar.

Volta 23: O piloto mexicano da Red Bull embalou! Deixou desta vez Yuki Tsunoda para trás. Na frente, um pequeno comboio de DRS envolve Pierre Gasly, Carlos Sainz e Lance Stroll, com Nico Hülkenberg a tentar juntar-se, mas segue a 2.1s mais atrás.

Volta 22: Pérez alcança o décimo posto, tirando Piastri dos pontos.

Volta 21: Lewis Hamilton conseguiu alguma vantagem sobre Fernando Alonso, passando a ter 1.9s de vantagem para o espanhol. Sergio Pérez ultrapassou Esteban Ocon, tendo Oscar Piastri à sua frente para alcançar as posições pontuáveis.

Volta 19: Bandeira verde.

Volta 18: Abandono de George Russell! O motor incendiou-se e provoca Virtual Safety Car e o pitlane está fechado, porque o W14 se encontra parado no saída das vias das boxes.

Antes deste incidente, Alonso estava cada vez mais perto de Hamilton na procura pela ultrapassagem ao adversário britânico.

É o terceiro abandono do GP da Austrália.

Volta 15: Lance Stroll foi ultrapassado por Sainz, que ascendeu à sexta posição. Na frente, Verstappen tem 3.2s de vantagem sobre Hamilton, que tem cerca de 1.3s de diferença para o terceiro classificado, Fernando Alonso.

Sergio Pérez continua a recuperação, sendo 14º classificado.

Volta 13: George Russell ultrapassou Pierre Gasly e Carlos Sainz deixou para trás Yuki Tsunoda.

Volta 12: Verstappen ultrapassou Hamilton com ajuda do DRS antes da curva 9, que nada pôde fazer com a diferença enorme de velocidade entre os dois monolugares.

Volta 10: Lewis Hamilton arrancou melhor do que Max Verstappen e mantém a liderança, enquanto George Russell recuperou uma duas posições e passou para quinto. Pareceu haver um toque entre Nyck de Vries e Esteban Ocon na curva 3.

Volta 9: Nova largada parada na grelha de partida.

Todos os carros com pneus duros montados, excetuando Nyck de Vries e Logan Sargeant com pneus médios.

Grande confusão na volta de aquecimento, com carros a terem de passar pela escapatória de gravilha, com a FIA a investigar o procedimento de partida.

Volta 9: Informação da FIA: “A bandeira vermelha deve-se à quantidade de gravilha e detritos em pista que precisa de ser limpa”.

Corrida será retomada às 6h33

Eis a classificação neste momento:

Volta 8: BANDEIRA VERMELHA

Volta 7: Alexander Albon despistou-se! Entra de novo o Safety Car.

Pára George Russell, que regressa à pista no 7º lugar com pneus duros montados no W14. Quem lidera atrás do SC é Lewis Hamilton, seguido de Max Verstappen. Ambos ainda não pararam.

No recomeço da prova após a saída do Safety Car, George Russell tratou de colocar alguma distância entre ele e Lewis Hamilton, com Max Verstappen a pressionar Hamilton. Este trio afastava-se de Carlos Sainz e Fernando Alonso, com Alex Albon em sexto.

Dos pilotos que largaram com macios, apenas Gasly manteve os pneus durante o Safety Car, com os restantes a trocar para duros.

Alex Albon estava a ter uma excelente corrida, mas uma saída de pista na curva 7, com a traseira do carro a soltar-se e a provocar um pião e o choque contra as barreiras.

Russell entrou para trocar de pneus, tal como Carlos Sainz, ainda com Safety Car em pista. Pouco depois as bandeiras vermelhas foram mostradas e Russell ficava a perder, em sétimo. Lewis Hamilton ficou com o primeiro lugar e pode trocar de pneus ficando a ganhar, com uma troca de pneus sem perder tempo.

Volta 6: DRS disponível

Volta 5: Volta mais rápida para Max Verstappen. DRS ainda não está disponível

Volta 3: Safety Car sai de pista

Os dois Mercedes mantêm as duas primeiras posições da classificação, com Verstappen em 3º e Sainz em 4º. Fernando Alonso acabou por cair para quinto, enquanto Alexander Albon ultrapassou Lance Stroll.

Volta 2: SAFETY CAR

Vários pilotos pararam nas boxes durante logo no final da volta 1.

Volta 1: Bom arranque dos dois primeiros da grelha de partida, mas George Russell foi bastante pressionante e passou para a liderança após a primeira curva, enquanto Lewis Hamilton defendeu bastante bem a sua posição e conseguiu, na curva 2, ultrapassar Max Verstappen.

Charles Leclerc saiu de pista depois de um toque e ficou parado na caixa de gravilha, obrigando à entrada do Safety Car

Escolhas de pneus: Pierre Gasly, Esteban Ocon, Zhou Guanyu e Valtteri Bottas Bottas arrancam de pneus macios. Nyck de Vries, Logan Sargeant e Sergio Pérez de duros e todos os restantes de pneus médios, o que incluem os 8 primeiros da grelha.

Sergio Pérez e Valtteri Bottas largam da via das boxes

Sergio Pérez e Valtteri Bottas não vão largar da grelha de partida. Pérez fez mudanças nos travões e suspensões e Bottas fez alterações à afinação do carro o que motivou a quebra do parque fechado e, por conseguinte, obrigam estes dois pilotos a largar da via das boxes.

Os pilotos enfrentam condições como nunca enfrentaram no fim de semana. Céu limpo, calor, pista seca e mais quente. A degradação dos pneus será uma incógnita nesta corrida.

Temperatura ambiente 18ºc

Temperatura da pista 25ºc

Humidade 51%

Vento de Sudoeste 1 Km/h

Risco de chuva: 0%

Passaram por Albert Park 450 mil pessoas no fim de semana