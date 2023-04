F1 GP da Austrália, Sergio Pérez: “Talvez se tivesse sido mais agressivo…” | AutoSport

Sergio Pérez fez uma excelente recuperação acabando no quinto posto após largar da via das boxes. Mas ficou no ar a ideia de que o mexicano poderia ter chegado mais longe. Pérez confirmou e disse que uma mudança de estratégia no início da corrida poderia ter dado frutos:

“De um modo geral, foi um bom resultado hoje em dia. Ontem, obviamente perdi um pouco de confiança com o carro, mas fizemos muitas mudanças de um dia para o outro, o que ajudou a entrar na corrida. Tive um bom reinício da corrida da primeira vez, ganhei 3 ou 4 lugares, mas depois foi uma confusão com o comboio DRS. Fiquei frustrado mais tarde na corrida porque não conseguia avançar mais, mas era muito difícil subir posições com a baixa degradação dos pneus, pois todos mudaram rapidamente para os duros. Talvez se eu tivesse sido um pouco mais agressivo mais cedo, poderia ter terminado mais alto, mas estou contente por termos terminado em quinto e conseguido assegurar a volta mais rápida. Globalmente, esta corrida dá-nos confiança para Baku”, concluiu Perez.