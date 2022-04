F1, GP da Austrália: Red Bull anuncia mudanças na estrutura de engenharia | AutoSport

A Red Bull anunciou uma reestruturação do lado da engenharia de pista. Depois de mais de 15 anos de trabalho na Pit Wall, Guillaume ‘Rocky’ Rocquelin, vai deixar de ser o chefe de engenharia de pista e vai assumir um novo papel, passando a trabalhar com as promessas do programa de jovens pilotos da Red Bull.

Rocquelin foi engenheiro de pista de Sebastian Vettel durante toda a carreira do alemão na Red Bull, com o engenheiro francês a passar para responsável máximo da engenharia de pista depois da saída de Vettel para a Ferrari, em 2015. Gianpiero Lambiase, que é o engenheiro de Max Verstappen, vai assumir o papel de Rocquelin, mantendo-se como engenheiro do campeão do mundo, que já avisou no passado que se Lambiase deixasse de ser o seu engenheiro, ele deixaria de pilotar. Esta mudança, segundo Christian Horner, faz parte de uma reestruturação feita para cumprir o limite orçamental:

“A equipa de engenharia continua a evoluir, especialmente porque temos de olhar para a eficiência com o limite orçamental”, disse Horner, citado pela The Race. “Rocky fez um trabalho fantástico ao longo dos últimos 15 ou 16 anos, sendo o engenheiro de corrida de Sebastian [Vettel] em todas as suas vitórias em corridas [na Red Bull Racing] e campeonatos, liderando depois a equipa de engenharia para o sucesso do ano passado também. Ele vai evoluir e assumir um novo papel, trabalhando com os nossos jovens pilotos, onde procuraremos utilizar toda a sua experiência de trabalho com tantos pilotos, para continuar a desenvolver os pilotos da Red Bull Júnior. Ele irá assumir um papel de liderança nesse projeto e na forma como eles se integram na Red Bull Racing, aplicando ferramentas científicas. Por isso, é um desafio novo e excitante para o Rocky. Será o seu último fim-de-semana de corrida aqui, antes de passar a esse papel”.

“A reestruturação verá o ‘GP’ [ Gianpiero Lambiase] dar um passo em frente para se tornar o engenheiro líder, mantendo ao mesmo tempo o papel de engenheiro de corrida de Max”, disse Horner. “Portanto, é uma evolução. É ótimo ver isso dentro da equipa. Ambos os rapazes vão destacar-se nos seus próximos papéis”.