F1, GP da Austrália, Q2: Valtteri Bottas e Pierre Gasly eliminados | AutoSport

Nas primeiras voltas lançadas da Q2, Max Verstappen assumiu o primeiro lugar da tabela de tempos, seguido de Fernando Alonso, Sergio Pérez, Charles Leclerc, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Pierre Gasly e Esteban Ocon. A primeira tentativa de George Russell acabou fora da pista com um erro que acabou com as esperanças nessa volta. Na segunda tentativa, Verstappen não melhorou e viu Pérez passar para a frente do seu colega de equipa (Pérez estava sob investigação por não ter reduzido a sua velocidade numa zona de bandeiras amarelas). Também Verstappen atrapalhou ligeiramente Hamilton que seguia numa volta lançada, o que poderia dar problemas ao piloto da Red Bull.

A cinco minutos do fim tínhamos na zona de eliminação Ocon, Valtteri Bottas, Mick Schumacher, Yuki Tsunoda e Zhou Guanyu.

Os dois Ferrari não pareciam ter argumentos nesta fase para bater o tempo de Pérez, que se afigurava como o principal candidato à pole, olhando ao que tinha feito na Q2. Com dois minutos para o fim tínhamos Pérez na frente, seguido de Leclerc, Verstappen e Sainz. No fim da Q2, ficaram de fora Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Zhou Gunayu e Mick Schumacher.