GP Austrália F1, Q1: Williams, Aston Martin e Kevin Magnussen eliminados | AutoSport

Foi uma Q1 atribulada, com incidentes e uma interrupção. Max Verstappen foi o mais rápido da sessão, enquanto as lutas na zona de eliminação foram intensas.

Assim que a luz verde apareceu no final da via das boxes a maioria das equipas foi para a pista, enquanto os mecânicos da Aston Martin lutavam contra o tempo para colocar os dois carros em pista, depois dos incidentes no TL3.

Charles Leclerc tratou de se colocar no topo da tabela de tempos, seguido de Lando Norris e Yuki Tsunoda. Os Red Bull vinham em voltas lançadas, mas Max Verstappen fez apenas o quarto tempo, enquanto Sergio Pérez era segundo, atrás de Carlos Sainz que entretanto já tinha subido ao primeiro lugar. Nicholas Latifi apanhou (mais um) susto e teve uma saída de pista, sem consequências de maior. Fernando Alonso confirmava os bons apontamentos dos treinos e fazia o sexto tempo, atrás de Valtteri Bottas. Os McLaren surgiam em sétimo e oitavo, à frente de Esteban Ocon e Pierre Gasly completava o top 10 a meio da Q1. Nem os Mercedes nem os Aston Martin tinham ainda colocado tempos na tabela.

Max Verstappen foi para o topo da tabela após uma boa volta já quando faltavam cinco minutos para o fim da sessão. Nesta fase estavam na zona de eliminação os dois Aston Martin (que ainda não tinham ido para a pista) Latifi, Tsunoda e Zhou Guanyu. Foi nesta altura que Lance Stroll foi para a pista para tentar o melhor tempo possível. Seguiram-se as últimas tentativas de evitar a eliminação na Q1.

No entanto, Nicholas Latifi apareceu com o seu monolugar muito danificado, depois de um toque com Lance Stroll, num desentendimento entre ambos os pilotos. Latifi deixou passar Stroll que depois levantou o pé. Latifi tentou passar por Stroll que não viu o seu compatriota dando-se o toque que danificou sobremaneira o Williams, com Stroll também encostado com o carro danificado, o que levou à interrupção da sessão

Faltavam dois minutos para o fim da sessão e havia vários pilotos interessados em tentar uma volta final e evitar a eliminação. Sebastian Vettel, que parecia fora da qualificação, tinha ainda a oportunidade de ir para a pista e tentar a passagem à Q2, o que se afigurava muito complicado, dado o fim de semana que estava a ter. No recomeço da sessão vimos 10 carros a ir para a pista com Kevin Magnussen a lutar com Alex Albon pela melhor posição. Magnussen tratou de passar Ricciardo que estava no início da fila. Na zona de eliminação tínhamos os dois Williams, Magnussen e os dois Aston Martin. Apesar das últimas tentativas, não vimos mudanças na zona de eliminação. Albon acabou a sessão com problemas na unidade motriz do seu monolugar.