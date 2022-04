GP Austrália F1: Bandeira vermelha depois de incidente entre Latifi e Stroll | AutoSport

Nicholas Latifi apareceu com o seu monolugar muito danificado, nos minutos finais da Q1 da Qualificação do GP da Austrália, depois de um toque com Lance Stroll, num desentendimento entre ambos os pilotos. Latifi deixou passar Stroll que depois levantou o pé. Latifi tentou passar por Stroll, que não viu o seu compatriota, dando-se o toque que danificou sobremaneira o Williams, com o Aston de Stroll também danificado. A sessão está interrompida e faltam 2 minutos para o fim da Q1.