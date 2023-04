F1 GP da Austrália: Pierre Gasly escapa a penalização | AutoSport

Pierre Gasly estava preocupado no final da corrida e nem quis falar do que se tinha passado com o seu colega de equipa Esteban Ocon. O francês viu escapar por entre os dedos um top 5 e pior que isso, temeu por uma potencial penalização que o poderia deixar de fora do próximo GP.

Pierre Gasly tem 10 pontos na sua Super Licença e se acumular 12 tem automaticamente uma corrida de suspensão. No incidente em Melbourne, pode ver-se Gasly a fechar o espaço que era de Ocon, que estava por fora na curva 2. O incidente atirou ambos para fora de prova e poderia deixar Gasly em maus lençóis. Felizmente para o piloto da Alpine, não foi aplicada qualquer penalização.

“Os comissários ouviram o piloto do Carro 10 (Pierre Gasly), o piloto do Carro 31 (Esteban Ocon), um representante da equipa e reviram os dados do sistema de posicionamento/marcação, vídeo e provas de vídeo no carro e determinaram que foi um incidente de primeira volta de corrida. Ambos os pilotos reconheceram e aceitaram isto como tal. Nestas circunstâncias, não tomámos mais nenhuma medida” pode ler-se na declaração escrita pelos comissários