F1, GP da Austrália: Os destaques da Qualificação | AutoSport

A chuva complicou as contas na ordenação da grelha para o GP da Austrália. Apesar de não ter chovido durante as sessões de qualificação, as condições da pista mudaram significativamente, o que exigiu mais dos pilotos. No final a pole caiu para a Red Bull como era esperado, mas houve surpresas dignas de nota.

A pole de Verstappen era quase uma inevitabilidade. O piloto neerlandês deu sinal de que estaria na luta logo no TL3 e na qualificação esteve sempre tudo sob controlo. Menos sob controlo esteve a Sergio Perez, com uma saída de pista comprometedora, que o obriga a largar do fundo da tabela.

A Mercedes conseguiu um resultado surpreendente, com George Russell e Lewis Hamilton no top 3. Mais uma vez, Russell fica à frente de Hamilton, mas a Mercedes mostrou competitividade que não tínhamos visto até agora. A Aston ameaçou estar na luta pela pole com Fernando Alonso, mas no final apenas conseguiu um quarto lugar, assinado pelo espanhol e um sexto de Lance Stroll. Não foi uma má qualificação, mas as expetativas eram mais altas. A Ferrari manteve o nível e fez uma qualificação algo cinzenta. Carlos Sainz foi quinto e Charles Leclerc sétimo.

Destaques para Alex Albon, que conseguiu um oitavo lugar, com um Williams, e Nico Hulkenberg, que ficou em décimo. A prestação de Albon merece ser realçada.

Notas negativas para a McLaren, que ficou pela Q2, com Lando Norris a não conseguir mais que o 13º. Também a Alfa Romeo teve uma qualificação para esquecer enquanto a Alpha Tauri pareceu estar melhor. Yuki Tsunoda voltou a ficar à frente de Nyck de Vries e o neerlandês.