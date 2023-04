F1 GP da Austrália, o Herói Esquecido: Lando Norris | AutoSport

A escolha neste caso também não foi fácil. Yuki Tsunoda, apesar das dificuldades, fez uma boa corrida, Nico Hulkenberg conseguiu um excelente resultado para a Haas, Lance Stroll conseguiu um quarto lugar muito valioso para a equipa. Mas destacamos os pilotos da McLaren, especialmente Lando Norris.

Sim, Oscar Piastri fez uma excelente corrida, mas a forma como Lando Norris conseguiu manter-se sempre nos pontos foi digna de nota. Num carro claramente inferior, segurou Pérez durante algumas voltas, algo que teoricamente não seria possível. Norris é de facto um grande piloto e mostrou-o hoje de novo. A McLaren tem uma dupla de pilotos com um talento tremendo. Piastri acusa aqui e ali a sua inexperiência, mas no geral, tem estado bem. Norris é um piloto feito com muito para dar. Só falta mesmo o carro.