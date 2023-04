F1, GP da Austrália: Nova bandeira vermelha e caos em pista | AutoSport

Na terceira largada desta corrida, o caos instalou-se em pista, quatro carros ficaram de prova e três carros viram a sua corrida afetada. Houve contactos por todo o lado e o processo de largada está a ser investigado. A dúvida é se agora passaram o primeiro setor. Podemos ter, por exemplo, Fernando Alonso a ir ao pódio mesmo após ter sido atirado contra o muro. Não se sabe ainda se teremos novo recomeço, se a ordem final é a que existia antes do incidente do terceiro recomeço, ou se a ordem é a que foi obtida depois do incidente. Na prática, estamos à espera para entender se a ordem final é a que existia antes do último incidente ou depois, pois em caso de recomeço, não haverá corrida, mas apenas uma volta atrás do Safety Car, confirmando a ordem obtida depois da terceira largada.