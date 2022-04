F1, GP da Austrália: McLaren mostrou “novo monolugar” | AutoSport

Os tempos não são os melhores para a McLaren mas em Melbourne os fãs da equipa puderam sorrir com uma iniciativa diferente e espantosa. Na entrada da garagem da equipa foi colocada um monolugar feito de Legos, à escala. Uma representação do modelo deste ano, com quase 300 mil peças, que foi vista de perto por Lando Norris e Daniel Ricciardo.

Daniel Ricciardo tested out a rather different version of Mclaren's 2022 car… pic.twitter.com/y4ZIcoYnU1 — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) April 7, 2022