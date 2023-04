F1, GP da Austrália: Max Verstappen sabia que estava no limite na grelha de partida | AutoSport

No final do GP da Austrália, surgiram imagens do carro de Max Verstappen aparentemente mal colocado na sua caixa na grelha de partida. Obviamente que se gerou discussão sobre o assunto e o piloto da Red Bull foi confrontando com isso.

Verstappen admitiu que estava no limite, mas defendeu que o limite ainda é legal. Apenas para lá do limite é que não:

“Para ser honesto, penso que travei um pouco tarde e depois perdi um pouco a minha referência, mas depois olhei e achei que tinha ainda um pouco mais de espaço. Na verdade, avancei um pouco para a frente e, sim, estava mesmo no limite. Mas no limite é no limite, não acima do limite.”