F1, GP da Austrália: Max Verstappen faz a pole, Mercedes no top 3 | AutoSport

Max Verstappen alcançou mais uma pole, a segunda deste ano, a 22ª da sua carreira. O piloto da Red Bull esteve sempre a no controlo das operações e conseguiu uma excelente pole, seguido da grande surpresa do dia. A Mercedes alcançou o segundo, graças a George Russell e o terceiro lugar graças a Lewis Hamilton. Os Flechas de Prata surpreenderam com um ritmo de qualificação acima do esperado. Quem ficou a perder foi Fernando Alonso, “apenas” em quarto, quando parecia favorito ao segundo posto. Carlos Sainz conseguiu o quinto posto, seguido de Lance Stroll e Charles Lecelrc, mais uma vez longe do topo. Alex Albon foi um dos destaques do dia, com um oitavo lugar, à frente de Pierre Gasly e Nico Hulkenberg (grande qualificação)

Foi com uma temperatura de 20.4ºC nem pista e 14.4ºC no ar que os pilotos encararam a Qualificação com uma pista ainda ligeiramente húmida, pois a chuva tratou de voltar a aparecer antes da sessão, o que mudou os níveis de aderência. Depois do TL2 afetado pela chuva, as equipas tiveram de recolher os dados que necessitavam num atribulado TL3. Mas Verstappen era um dos grandes favoritos, com os Aston Martin por perto, com Sergio Pérez a enfrentar grandes problemas na derradeira sessão de preparação. Com a chuva, o cenário poderia mudar completamente.

Q1

Alex Albon e Logan Sargeant foram os primeiros a ir para a pista, seguidos dos Alpha Tauri, dos Alda Romeo, dos Haas e dos McLaren. Alex Albon foi o primeiro a entrar no segundo 18, sendo destronado por Nico Hulkenberg. As equipas mais rápidas foram para a pista pouco depois e a sessão foi interrompida pouco depois, com Sergio Pérez a sair de pista e a ficar preso na caixa de gravilha e a ficar fora da sessão, com o mesmo problema que o afetou noTL3.

No recomeço, Verstappen tratou de se colocar no topo da tabela, com Hulkenberg a manter o segundo e Lance Stroll em terceiro. Seguia-se Lewis Hamilton, Albon e Russell, com Alonso apenas em sétimo.

Nesta fase, estavam na zona de eliminação Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Piere Gasly, Logan Sargeant.

Albon colocou-se no segundo posto, seguido de Carlos Sainz que tratou de se colocar no top3. Fernando Alonso melhorou na segunda volta rápida, e conseguiu o segundo lugar, atrás de Vertappen que melhorou a sua primeira marca. Os pilotos não entraram para as boxes e iam mantendo os mesmos pneus desde o recomeço da sessão.

Max Verstappen foi o primeiro a entrar no segundo 17. No outro extremo da tabela, estavam fora da Q2 Zhou Guanyu, Logan Sargeant, os McLaren e Valtteri Bottas.

As últimas voltas confirmaram os cinco pilotos eliminados e Oscar Piastri, Zhou, Sargeant, Bottas e Pérez ficavam fora da qualificação.

Max Verstappen foi o mais rápido (1:17.384), Russell, Hamilton, Ocon e Fernando Alonso.

Q2

O arranque da segunda sessão foi animado com muitos carros em pista desde os primeiros segundos. Pela liderança da tabela passaram Alonso, Stroll e Charles Leclerc, enquanto esperávamos uma volta rápida de Max Verstappen, que chegou pouco depois, instalando-se no primeiro lugar, com mais de três décimos de vantagem sobre Leclerc.

A meio da sessão, estavam na zona de eliminação Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Nyck de Vries e Lando Norris.

No final da sessão ficavam de fora da qualificação Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Lando Norris, Kevin Magnussen e Nyck de Vries. Max Verstappen ficou com o tempo de 1:17.056, seguido de Fernando Alonso, Carlos Sainz e Charles Leclerc. As grandes surpresas eram Nico Hulkenberg (5º) e Alex Albon (10º).

Q3

O arranque da Q3 foi animado, com todos os pilotos a irem para a pista, exceto Lance Stroll que esperou mais um pouco na sua box. Max Verstappen, que já tinha prometido uma volta no segundo 16 na Q2, fez 1:17.578 na sua primeira tentativa, destronado por Fernando Alonso, que por sua vez foi destronado por Lewis Hamilton. O top 5 era Hamilton, Alonso, Russell, Sainz, e Leclec. Verstappen era sexto.

Na segunda tentativa de Verstappen, o piloto da Red Bull tirou 0.009 segundos ao tempo de Hamilton.

O fim da sessão chegou pouco depois e Verstappen conseguiu finalmente entrar no segundo 16, alcançando a pole, seguido de George Russell e Lewis Hamilton, com Fernando Alonso em quarto e Carlos Sainz em quinto. Seguiam-se Lance Stroll, Charles Leclerc, Alex Albon, Pierre Gasly e Nico Hulkenberg.