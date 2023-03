F1, GP da Austrália: Marcações das posições na grelha vão ser alargadas | AutoSport

Em duas corridas, duas penalizações por colocação indevida na grelha de partida. Tanto Fernando Alonso como Esteban Ocon foram penalizados com cinco segundos por terem parado o carro na grelha de partida fora do lugar estipulado. A FIA vai alargar as marcações para facilitar a vida aos pilotos.

As marcações serão alargadas em vinte centímetros e será adicionada uma linha central para ajudar os pilotos na colocação do carro, algo que tem sido alvo de críticas, pela pouca visibilidade:

“Parece uma penalização estúpida”, disse Ocon ao Canal 4. “Mas não é tão fácil quanto parece, estacionar o carro no lugar certo, especialmente com estes carros grandes e como estamos sentados. Honestamente é muito, muito difícil e as margens não são basicamente nada.”