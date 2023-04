F1 GP da Austrália, Lewis Hamilton: “Não esperava ser segundo” | AutoSport

Mais uma vez, a Mercedes e Lewis Hamilton conseguem encontrar soluções e dar a volta a períodos menos positivos. O W14 continua pouco competitivo, mas o que a Mercedes conseguiu hoje é digno de nota. Lewis Hamilton, com um carro que há duas corridas ninguém colocaria como candidato ao pódio, fez o segundo lugar numa prova bem gerida, quer por ele, quer pela equipa. A sorte esteve do seu lado, mas aproveitou a sorte da melhor maneira. No final, um segundo lugar saboroso e algo inesperado, segundo o campeão britânico:

“O George teve muito azar hoje. Do nosso lado temos de ver o que causou o problema, pois a nossa fiabilidade tem sido boa. Mas conseguir estes pontos hoje foi espantoso. Não esperava ser segundo e estou muito grato. Ainda me sinto desconfortável e desligado do carro, mas tento fazer o melhor que posso com esta situação e trabalho arduamente para criar essa ligação, mas é um trabalho que exige muito tempo. Mas, considerando que temos falta de velocidade no fim das retas estarmos nesta fase, estar na luta com a Aston Martin é fantástico. Temos de continuar a trabalhar e agradeço a todos na fábrica. Podemos diminuir estas diferenças, vai ser duro, mas não impossível. As minhas queixas sobre os pneus não eram bluff. Tive de forçar o andamento no começo para segurar o Max [Verstappen] e depois para segurar o Fernando [Alonso]. Creio que ele foi um pouco mais rápido, mas consegui segurá-lo. Temos três campeões do mundo no top 3 o que é excelente. “