F1, GP da Austrália: Lando Norris foi o mais rápido no TL3 | AutoSport

Era algo que não esperávamos escrever nesta fase da época, mas Lando Norris assinou o melhor tempo na terceira e última sessão de treinos do GP da Austrália. O piloto da McLaren ficou com o melhor registo numa sessão que correu muito mal à Aston Martin. Ferrari parece a favorita e a Red Bull procura ainda a melhor afinação.

A sessão começou com o anúncio que uma das quatro zonas DRS implementadas para o fim de semana iria ser removida. A secção entre as curvas 8 e 9 foi retirada por motivos de segurança, o que obrigou as equipas a trabalho de última hora, com novas afinações a serem necessárias ao nível do equilíbrio aerodinâmico.

Zhou Guanyu (Alfa Romeo) foi o primeiro a ir para a pista, sendo acompanhado pouco depois por Kevin Magnussen (Haas) , Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Alex Albon (Williams) e Mick Schumacher (Haas).

O fim de semana da Aston Martin continuava a não correr da melhor forma e depois dos problemas de Sebastian Vettel nos TL1 e TL2, o monolugar de Lance Stroll também estava com problemas no começo da sessão e iria demorar a voltar à pista. No entanto foi preciso esperar oito minutos para ver o primeiro tempo na tabela, com Lando Norris (McLaren) a assinar o registo de 1:21.247. Seguiram-se os homens da Red Bull com Sergio Pérez e Max Verstappen, por esta ordem, a ocuparem os primeiro lugares, com 0.2 seg. de diferença para o tempo do McLaren (no entanto os Red Bull fizeram os tempos com pneus médios enquanto Norris fez o seu tempo com macios).

Ferrari continua em forma , Aston em apuros

Decorridos 15 minutos da sessão, os Ferrari fizeram as primeiras voltas lançadas e Carlos Sainz tratou de fazer o tempo de 1:20.390, com pneus macios, acompanhado de perto por Daniel Ricciardo (McLaren – macios). Fernando Alonso (Alpine) tratou de melhorar ainda mais o tempo feito pelo seu compatriota (1:20.119 – macios). Notava-se nesta fase do treino que a maioria das equipas fariam pelo menos duas voltas de aquecimento para colocar os pneus à temperatura ambiente, uma tendência que provavelmente veremos na qualificação.

A primeira vez que vimos Lewis Hamilton (Mercedes) em pista, o piloto britânico teve uma ligeira saída de pista. Mas se o treino começava mal para Hamilton, o fim de semana ia de mal a pior para Vettel, que não evitou uma saída de pista que danificou sobremaneira o seu monolugar. Ontem, Vettel fez poucas voltas e hoje apenas conseguiu acrescentar cinco ao seu currículo, o que o coloca numa situação complicada. A sessão foi obviamente interrompida para remover o Aston Martin #5.

🚩 RED FLAG 🚩



Vettel is into the wall after a high-speed off at Turn 10



Driver is all OK and out of the car 👍#AusGP #F1 pic.twitter.com/INi489HoLW — Formula 1 (@F1) April 9, 2022

Mick Schumacher stops by Seb to make sure all is OK after his big moment!



We love these two and their friendship 🥰#AusGP #F1 pic.twitter.com/Bu8JgAnUu0 — Formula 1 (@F1) April 9, 2022

Depois de quase dez minutos de paragem, as bandeiras verdes voltaram a ser mostradas em pista e as equipas regressaram para a última meia hora de treinos do fim de semana. A primeira volta lançada de Verstappen após a interrupção acabou na relva da penúltima curva do circuito australiano (sem danificar o seu monolugar), comprometendo o que estava a ser uma boa volta .

Alonso no topo, Verstappen descontente

Na tabela de tempo continuávamos a ver Alonso a melhorar o tempo, sendo o primeiro a entrar no segundo 19, mantendo-se no topo da tabela, à frente de Leclerc, Norris, Sainz e Bottas (todos com pneus macios). Pérez tratou de fazer ainda melhor e tirou quase 0.2 seg. ao tempo de Alonso, numa altura em que George Russell (Mercedes) tinha uma ligeira saída de pista, à imagem do que aconteceu com o seu colega de equipa, o que começava a ser um sinal preocupante para os Flechas de Prata. Alonso voltava a melhorar o primeiro tempo, tirando 0.060 seg. ao tempo de Pérez, que na volta seguinte regressou ao primeiro posto, numa luta interessante. Russell queixava-se que o carro estava muito desequilibrado, conseguindo ainda assim fazer o sexto tempo (macios), um lugar acima de Hamilton, quando faltavam 15 minutos para o fim da sessão.

Norris surpreende, Stroll bate

Depois de alguns minutos de sossego em pista, os pilotos regressaram para as últimas voltas e Lando Norris tratou de surpreender ao colocar o seu McLaren no topo da tabela, com o seu colega de equipa Daniel Ricciardo em quinto (ambos com macios). Foi nesta altura que Max Verstappen fez as primeiras voltas com pneus macios (o #1 usou os médios durante grande parte da sessão, nunca se mostrando muito à vontade com a afinação do carro), mas não conseguiu fazer uma volta verdadeiramente limpa, com a instabilidade do seu RB18 a comprometer o trabalho do neerlandês.

A cinco minutos do fim da sessão, o pesadelo da Aston Martin adensava-se com Lance Stroll a ter uma saída de pista, que provocou o final da sessão.

Com este fim de treino prematuro, Lando Norris ficou com o melhor tempo, seguido de Charles Leclerc e Sérgio Pérez, com Fernando Alonso e Carlos Sainz a completar o top 5.

🚩 RED FLAG 🚩



Stroll is into the wall, the session will not be resumed



Driver is out of the car and OK #AusGP #F1 pic.twitter.com/tnqS6wljdx — Formula 1 (@F1) April 9, 2022

Destaques:

O claro destaque da sessão vai para Lando Norris, que deu um sinal de esperança à equipa. A McLaren trouxe melhorias para este fim de semana e os carros parecem mais competitivos, mas no final da sessão o engenheiro de Norris pediu para o britânico levantar o pé, com o que poderá ser um problema na sua unidade motriz. Daniel Ricciardo está também perto do topo, mas mantém-se a 0.5 seg. do seu colega de equipa. Não se espera que a McLaren regresse já ao topo, mas são boas indicações por parte da equipa britânica. Os Ferrari são os claros favoritos para a qualificação, pois são os carros que mais confiança dão aos pilotos e menos castigam pequenos erros. Já do lado da Red Bull há sinais de preocupação, principalmente do lado de Max Verstappen que não conseguiu encontrar o compromisso de afinação que o deixasse confortável. Pérez parece melhor nesta fase e poderá ser o melhor colocado da Red Bull na qualificação. A Alpine está bem e recomenda-se, ou melhor, Fernando Alonso. O espanhol foi muito competitivo nesta sessão, ao contrário de Esteban Ocon que ficou “perdido” no meio da tabela de tempos. A Mercedes mantém os problemas que a afetam desde o arranque da época e quer Hamilton quer Russell mostram dificuldades em domar o W13, cujas oscilações complicam a vida aos pilotos. A Alfa Romeo mostrou potencial para tentar mais uma presença na Q3, numa luta que deverá incluir a Alpha Tauri.

Os destaques pela negativa vão para a Haas, que depois de uma sexta-feira com muitos problemas para encontrar o equilíbrio certo, hoje melhorou pouco e a Williams mantém o registo das últimas corridas. Na Aston Martin o cenário é demasiado sombrio. Vettel bateu na primeira metade da sessão, Stroll bateu perto do fim, os carros não estão competitivos e os mecânicos terão de fazer um pequeno milagre para ter os dois carros prontos para a qualificação.

Os engenheiros e pilotos vão agora analisar os dados para enfrentarem a qualificação, agendada para as 7 horas.