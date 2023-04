F1 GP da Austrália: Kevin Magnussen provoca bandeiras vermelhas a três voltas do fim | AutoSport

Depois de um arranque louco, a corrida entrou numa fase morna, mas está prestes a ficar a ferver. Kevin Magnussen perdeu a traseira do carro na curva 2 e bateu contra as proteções da pista, deixando uma roda no meio da pista. O Safety Car foi acionado, mas a direção de corrida resolveu mostrar bandeiras vermelhas pouco depois e vamos ter um recomeço estacionário. Tudo pode mudar nestas últimas duas voltas.