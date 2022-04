F1, GP da Austrália, Kevin Magnussen: “Podemos ter carros mais soltos nas zonas DRS” | AutoSport

Os promotores australianos da corrida de F1 fizeram um esforço para apimentar a corrida de Melbourne, que nunca foi muito famosa pela quantidade de ultrapassagens. O traçado foi repensado e as novas características da pista permitiram a implementação de quatro zonas DRS, o que é uma novidade.

Kevin Magnussen falou sobre as mudanças e os desafios que as zonas DRS trazem:

“Na Curva 9 não creio que iremos ver ultrapassagens, pode ser que sim, mas não tenho a certeza”, disse Magnussen, citado pela The Race quando perguntado se as mudanças de pista irão melhorar as corridas.

“A curva antes da Curva 9 vai ser feita a fundo, com DRS ligado. Penso que os carros vão ficar muito soltos aí. Mas vamos ver. Penso que vai ser um pouco melhor. Também já vimos mais ultrapassagens do que no ano passado com estes carros. Portanto, os carros são definitivamente melhores a seguir e a ultrapassar. Mesmo que não tivessem mudado a pista, penso que veríamos mais ultrapassagens”.

“A remoção do que era a Curva 9 e 10, creio que não era necessária. Mas eles fizeram um grande esforço para melhorar o espetáculo. Vamos ver como corre na corrida. Há diferentes opiniões sobre o que é uma boa corrida; ultrapassagens demasiado fáceis também podem ser más para o espetáculo. É um equilíbrio. Algumas pistas têm o equilíbrio certo para ter boas corridas, ter ação, mas também alguma oportunidade de se defender. Se não tivermos hipótese de nos defender, então isso também não bom”.