F1, GP da Austrália: George Russell desiste | AutoSport

Com a interrupção forçada pelo acidente de Alex Albon, todos os pilotos (exceto De Vries e Sargeant a colocarem médios) trocaram para os pneus duros, mas sem certezas de que os pneus iam aguentar até ao fim, apesar de ser esse o plano. A volta para a grelha foi assustadora, com alguns pilotos a pararem na curva onde Alex Albon teve o acidente e outros a evitarem o acidente por muito pouco.

Na segunda largada da corrida, Hamilton largou bem e manteve a liderança, com Verstappen logo atrás e Alonso a pressionar. Russell conseguiu subir duas posições e colocou-se no quinto posto. Vimos alguns toques nas primeiras curvas com Bottas e De Vries afetados.

Na volta 12, Verstappen alcançou a liderança, passando facilmente por Hamilton. Alonso já estava a mais de 3 segundos. O piloto da Red Bull “tirou bilhete” e afastou de Hamilton. Russell conseguiu passar por Gasly e era quarto, a tentar pressionar Alonso. Carlos Sainz também estava a fazer uma boa recuperação e já era sexto, depois de ter largado de 11º na segunda largada da corrida.

Na volta 18, George Russell teve de parar na saída da via das boxes, com a sua unidade motriz a entregar a alma ao criador de forma vistosa. Era o fim da corrida para o piloto britânico.