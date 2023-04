F1 GP da Austrália, George Russell: “A bandeira vermelha era totalmente desnecessária” | AutoSport

George Russell estava descontente com o critério usado nas bandeiras vermelhas. O piloto da Mercedes afirmou que a primeira bandeira vermelha foi completamente desnecessária.

Para o #63, mostrou-se surpreendido com a forma como as interrupções têm sido aplicadas:

“A bandeira vermelha foi totalmente desnecessária. Havia obviamente um pouco de gravilha na pista, mas havia uma trajetória de corrida limpa. Vimos muito pior no passado. Faz lembrar a decisão da semana passada na Arábia Saudita de chamar o Safety Car quando o carro estava totalmente fora da pista. Portanto, não sei realmente o que se passa com algumas das decisões neste momento. Estamos todos a tentar trabalhar em conjunto com a FIA para melhorar as coisas, mas parece ser um desafio”.