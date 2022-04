F1, GP da Austrália: FIA remove uma zona DRS por motivos de segurança | AutoSport

Muita gente ficou espantada com a implementação de quatro zonas DRS, no novo traçado de Melbourne. No entanto, por motivos de segurança, a FIA retirou uma zona DRS. A zona de alta velocidade entre as curvas 8 e 9 (na zona do circuito que foi alterada para aumentar a fluidez do traçado) deixa assim de ter DRS no resto do fim de semana. A zona de deteção DRS 1 será movida para antes da Curva 9, a ativação DRS 1 será depois da Curva 10, a zona de deteção DRS 2 permanecerá inalterada. Alguns pilotos (Fernando Alonso é o nome mais falado) terão referido questões de segurança nesta zona e para mitigar as preocupações dos pilotos, foram feitas alterações.