F1, GP da Austrália: FIA atenta à roupa interior dos pilotos | AutoSport

A FIA parece estar a querer relembrar aos pilotos que certo tipo de comportamentos ou hábitos não são permitidos. Depois da questão do uso de peças de joalharia dentro de pista, surgiu agora uma questão caricata. A FIA deixou claro que os pilotos não podem usar roupa interior que não seja também antifogo, mesmo que seja usada por baixo das duas camadas de proteção obrigatórias. A FIA não estará agradada com o facto de alguns pilotos estarem a usar roupa interior que viola os regulamentos de segurança.

Segundo o Apêndice L do Código Desportivo Internacional da FIA, os pilotos são instruídos a usar luvas, roupa interior comprida, uma balaclava, meias e sapatos homologados de acordo com as normas da FIA.

O tema foi levantado ontem no briefing com a FIA e os pilotos, que acabou por se arrastar no tempo com a questão da remoção da quarta zona DRS e com esta questão que, como seria de esperar, motivou várias opiniões e reações.

“Não irei certamente verificar a roupa interior dos nossos pilotos “! disse Christian Horner. “Ainda não falei com o diretor da prova. Obviamente, eles estão a fazer o melhor trabalho que podem com as regras que têm. Segundo sei, foi um briefing divertido. No que diz respeito à poupança de peso, quer se esteja a retirar jóias ou roupa interior, neste momento é bastante útil para nós”.

A questão das jóias também levou a comentários mais leves por parte dos pilotos, com Lewis Hamilton e Max Verstappen a brincarem com a situação na conferência de imprensa. No treino de hoje, Lewis Hamilton apareceu com um piercing no nariz, o que certamente vai contra o que foi pedido.