F1, GP da Austrália: FIA aperta as regras nos recomeços após Safety Car | AutoSport

Os recomeços após o Safety Car têm sido animados ultimamente, com Max Verstappen a usar uma técnica diferente e a colocar-se literalmente ao lado do carro líder, como aconteceu em Abu Dhabi no ano passado e este ano em Jidá, com Charles Leclerc.

No entanto, a FIA não está muito agradada com esta abordagem e clarificou o procedimento de recomeço após Safety Car. Na versão atualizada das notas para a corrida de Niels Wittich, diretor de corrida para esta prova, pode ler-se: “A fim de evitar a probabilidade de acidentes antes de o Safety Car regressar às boxes, a partir do ponto em que as luzes do SC são apagadas, os pilotos devem continuar a um ritmo que não implique uma aceleração ou travagem errática, nem qualquer manobra suscetível de pôr em perigo outros pilotos ou impedir o reinício da marcha”. Com isto, a FIA pretende que os carros prossigam uns atrás dos outros, sem que se coloquem lado a lado, o que implica sempre acelerações e travagens para manter a posição. Foi incluído um diagrama nas notas para exemplificar o que pode ou não ser feito: