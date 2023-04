F1 GP da Austrália, Fernando Alonso: “Voltamos a ter sorte” | AutoSport

Fernando Alonso mostrou novamente que é um dos melhores da sua geração e um dos melhores de sempre. Não pela corrida que fez, pois essa, apesar de boa, não foi tão vistosa quanto as duas primeiras do ano. Mas pela lucidez e inteligência. Após ter recebido um toque que potencialmente o atirava para fora dos pontos, entendeu rapidamente o que se passou e relembrou o episódio de Silverstone em que também os carros não passaram o primeiro setor, para avisar a equipa que o terceiro lugar deveria ser ainda dele. Uma presença de espírito notável.

No final da corrida, Alonso estava mais uma vez satisfeito e admitiu que a equipa teve sorte mais uma vez:

“Foi uma montanha-russa de emoções hoje. Aconteceu muito coisa no começo da corrida e agora no final e a última meia hora foi difícil de entender. A prova foi boa para nós em termos de ritmo de corrida. Os Mercedes estavam muito rápidos e o Lewis [Hamilton] fez um incrível trabalho hoje. Não consegui chegar ao ritmo dele, mas ficamos com o terceiro lugar de bom grado. A primeira bandeira vermelha ajudou-nos, pois o George [Russell] e o Carlos [Sainz] trocaram de pneus antes e ganhamos aquelas posições, mas a segunda bandeira vermelha não ajudou com o incidente, mas tivemos sorte outra vez. Terceiro e quarto lugar é um excelente resultado para a equipa. O que nos pode trazer o resto da época. Espero que possamos acabar as corridas nas posições mais acima, pois três corridas, três terceiros lugares, vamos tentar chegar ao segundo pelo menos.”