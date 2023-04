F1, GP da Austrália, Fernando Alonso: “Penalização do Carlos Sainz é demasiado dura” | AutoSport

O último recomeço do GP da Austrália ficou marcado pelo caos que se gerou nas primeiras curvas. Um dos incidentes envolveu Carlos Sainz e Fernando Alonso, com o piloto da Ferrari a tocar no Aston Martin de Alonso, o que motivou uma penalização de cinco segundos.

Para Alonso essa foi uma penalização demasiado dura, mesmo olhando ao facto que poderia ter comprometido a sua corrida:

“Provavelmente a penalização é demasiado dura, porque na primeira volta, é sempre muito difícil julgar qual o nível de aderência, e penso que não tocamos intencionalmente noutro carro. Porque sabemos que também arriscamos o nosso carro e a nossa posição final. E faz parte das corridas, não vi a repetição, para mim, parece-me uma penalização muito dura.”