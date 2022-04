F1, GP da Austrália: Fernando Alonso e Sergio Pérez experimentaram os Supercars | AutoSport

O fim de semana de Melbourne é uma grande festa do automobilismo. A F1 é o centro das atenções, mas os espetaculares Supercars Australianos também vão fazer as delícias dos fãs. É habitual haver algum intercâmbio entre as duas competições que se encontram em Melbourne e este ano Fernando Alonso e Sergio Pérez puderam experimentar as sensações das máquinas australianas.

Alonso conduziu o Ford Mustang de Thomas Randle como parte de um acordo estabelecido através do patrocinador mútuo Castrol. Já Pérez, pilotou um Triple Eight Holden Commodore como parte do grande apoio da Red Bull ao T8.

Para Alonso foi mais uma descoberta. Depois de ter experimentado os protótipos de endurance, os monolugares da Indy, os TT do Dakar, o espanhol juntou mais uma experiência ao seu vasto currículo. Alonso ainda foi parar fora de pista depois de ter abusado mais num corretor da curva 1, mas tirando isso foi uma boa experiência para o piloto da Alpine:

“Está entre um GT3 e um NASCAR”, opinou ele. “É mais pesado e mais macio nas curvas, mas depois sente-se a potência do V8, e o barulho é espantoso. É bom divertimento, porque os carros são muito semelhantes uns aos outros na grelha, estão apenas separados por um segundo, pelo que ouvi dizer, e com 25 carros, isso é fantástico. Fazer uma prova aqui? Quem sabe? Há aqui um par de corridas fantásticas, sendo Bathurst a mais popular”, disse Alonso. “Não está no plano a curto prazo, mas nunca digas nunca”.

Também Pérez parece ter ficado satisfeito com a experiência, referindo as maiores diferenças:

“Penso que a travagem foi o maior desafio. A eficiência da travagem, as curvas, a velocidade da curva é bastante diferente. Mas também, é muito divertido a quantidade de corretores que podemos usar. Na Fórmula 1 é muito limitado com isso e aqui podemos praticamente usar a pista toda. É bastante complicado. Foi uma experiência e tanto. Foi realmente uma grande diversão”.