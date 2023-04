F1, GP da Austrália: Espetador ferido por pedaço de carbono do carro de Kevin Magnussen | AutoSport

O desporto motorizado é perigoso. É uma mensagem que se repete vezes sem conta. Às vezes podemos esquecer os perigos, que apenas se fazem notar ocasionalmente, mas eles são reais, mesmo para quem está nas bancadas.

Um espetador foi atingido por detritos de fibra de carbono do carro de Kevin Magnussen quando o dinamarquês bateu na parede nas últimas voltas da corrida. O espetador sofreu um corte no braço pelos detritos que, segundo relatos de testemunhas, voaram 20 metros no ar antes de passarem a vedação. Não foi uma lesão grave. É um acidente raro, mas que pode acontecer.

O CEO da Australian Grand Prix Corporation, Andrew Westacott, comentou o sucedido:

“Tivemos por coincidência um dos nossos engenheiros que o viu e parece que os detritos de fibra de carbono do cubo da roda dispararam cerca de 20 metros no ar e laceraram um braço do cavalheiro”, explicou Westacott. “A organização estava ciente do incidente. Foi um acidente raro, porque não se pode necessariamente ter vedações de detritos com 20 metros de altura. As vedações são consistentes em altura em todo o mundo. Estamos em conformidade com os regulamentos da FIA, mas como tudo no desporto automóvel, fazemos relatórios no final do evento e vemos o que se pode fazer para melhorar. Espero que o homem esteja bem. É um lembrete de que a segurança é primordial quando se trata da Fórmula 1”.