F1: GP da Austrália espera abrir o campeonato de 2021 em março

A temporada de 2020 estava marcada para começar no Grande Prémio da Austrália, no circuito de Melbourne. Mas, a pandemia da COVID-19 veio mudar todos os planos de 2020, com a Fórmula 1 a ter de rever o calendário por completo, acabando com 17 provas, num campeonato concentrado na Europa.

Para 2021 o vírus não vai desparecer ‘de um dia para o outro’ e por isso o calendário ainda está em construção. Sem datas marcadas, o diretor do Grande Prémio Austrália, Andrew Westacott, está confiante de que a sua corrida irá estar no calendário para 2021, abrindo a temporada em março.

“As nossas discussões com a Fórmula 1 são regulares e positivas em todos os aspetos. Em meados ou final de outubro eles pretendem emitir o calendário provisório. O que isso pode significar é que a Fórmula 1 em Melbourne pode estar na sua data tradicional, como abertura da temporada, em março”.

“Em última análise tudo é orientado pela saúde. O Estado de Victória está a fazer um excelente trabalho na redução dos números. Estou otimista que também estamos prontos para ter adeptos em Albert Park, no final de março. Se as circunstâncias mudarem, então temos de ser flexíveis e mudar com essas circunstâncias”, finalizou Andrew Westacott.