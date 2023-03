F1, GP da Austrália: Desafio médio para os pneus Pirelli | AutoSport

O terceiro palco do ano é o circuito de Melbourne, na Austrália. Para a Pirelli não ser um desafio para os seus pneus.

O circuito de Albert Park foi reasfaltado em 2022 com alguns elementos metálicos incluídos no agregado, melhorando a aderência a partir dos pneus. O asfalto é mais suave do que outras pistas do campeonato, com uma aderência máxima apenas conseguida após várias sessões de corrida em pista.

A exigência nos pneus no Grande Prémio da Austrália é média para a época, com um asfalto mediamente abrasivo. O novo layout inaugurado no ano passado favorece a ultrapassagem, especialmente no segundo sector. A afinação dos carros poderá focar-se nas zonas de tração, particularmente útil na saída das curvas para aumentar as hipóteses de uma ultrapassagem bem sucedida nas curtas retas do circuito. O uso de quatro zonas DRS poderá levar as equipas a usar configurações aerodinâmicas mais elevadas, pois nas retas o apoio do DRS irá minimizar o arrasto.