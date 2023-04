F1 GP da Austrália, Christian Horner: “Última volta do Max Verstappen foi estupenda” | AutoSport

Um misto de sensações na garagem da Red Bull. Se por um lado Max Verstappen conquistou a pole de forma clara, Sergio Pérez largará do fim da grelha depois de uma saída de pista logo na Q1. Horner lamentou o infortúnio de Checo, enquanto a equipa investiga o que poderá ter causado a saída de pista:

“Foi muito frustrante para o Checo [Pérez], numa qualificação em que ele nem sequer chegou a começar. Esperávamos que ele estivesse na luta pelos lugares da frente. Temos de investigar o que poderá ter contribuído para aquela saída de pista. O Checo vai ter muito trabalho amanhã, numa pista onde é difícil ultrapassar. No TL3 houve um atraso nas pesagens e foi por isso que a sessão não correu como queríamos desde início. Não se tratou de nenhuma troca ou mudança na suspensão do carro do Checo. Do lado de Max Verstappen, um excelente trabalho e aquela última volta foi estupenda. As outras equipas fizeram uma volta de aquecimento enquanto o Max acreditou que bastava fazer uma boa outlap para estar colocar os pneus à temperatura ideal.”