F1, GP da Austrália: Alpine tem argumentos para liderar 2º pelotão | AutoSport

Poderá a Alpine liderar o segundo pelotão? Do que vimos na Austrália, sim, pois os carros franceses mostraram um ritmo interessante. Pierre Gasly esteve sempre na luta por um lugar no top 5 e apenas aquele recomeço de corrida mal medido por muitos deitou por terra as esperanças da equipa, vendo os dois pilotos colidirem. Foi um final infeliz, mas o que fica na retina é a capacidade da Alpine em pista, o que a torna na equipa mais forte do segundo pelotão.