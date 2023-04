F1 GP da Austrália: Alex Albon traz o segundo Safety Car e bandeiras vermelhas | AutoSport

No recomeço da prova após a saída do Safety Car, George Russell tratou de colocar alguma distância entre ele e Lewis Hamilton, com Max Verstappen a pressionar Hamilton. Este trio afastava-se de Carlos Sainz e Fernando Alonso, com Alex Albon em sexto.

Dos pilotos que largaram com macios, apenas Gasy manteve os pneus durante o Safety Car, com os restantes a trocar para duros.

Alex Albon estava a ter uma excelente corrida, mas uma saída de pista na curva 7, com a traseira do carro a soltar-se e a provocar um pião e o choque contra as barreiras, acabou com o esforço do tailandês.



Russell entrou para trocar de pneus, tal como Carlos Sainz, ainda com Safety Car em pista. Pouco depois as bandeiras vermelhas foram mostradas e Russell ficava a perder, em sétimo. Lewis Hamilton ficou com o primeiro lugar e pode trocar de pneus ficando a ganhar, com uma troca de pneus sem perder tempo.