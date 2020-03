F1: GP da Austrália aberto ao público

Os responsáveis do GP da Austrália garantiram que o evento vai decorrer normalmente e que terá publico nas bancdas.

O surto de Coronavírus que tem alastrado um pouco por todo o mundo, já obrigou ao cancelamento e adiamento de vários eventos desportivos, mas os responsáveis do GP da Austrália não têm qualquer tipo de restrição em mente. A prova irá decorrer normalmente e com público nas bancadas:

O CEO do Grande Prémio da Austrália, Andrew Westacott, disse que todos os sistemas operacionais para a abertura da temporada em Melbourne, apesar dos contínuos receios de coronavírus.

“Quando olhamos para as 86.000 pessoas no MCG [ Melbourne Cricket Ground] na noite passada , temos que agir com sensatez e seguir em frente, tomando as precauções necessárias. Os carros Alpha Tauri e Ferrari estão a caminho de Avalon [aeroporto] enquanto falamos, então é muito bom. O pessoal-chave está nos aviões. Curiosamente, as duas únicas pessoas que não vieram da Itália foram Sebastian Vettel, que saiu da Suíça, e Charles Leclerc saindo de Mónaco via Nice. Todos os outros estão a caminho e esperamos a sua chegada nas próximas 12 a 24 horas”.

A chefe de saúde de Victoria, Brett Sutton, acrescentou que outras precauções não precisam ser tomadas de momento devido à baixa transmissão da comunidade pelo vírus na área.

“Há um tempo e um lugar para o cancelamento de reuniões públicas”, acrescentou. “O momento é importante porque, quando a transmissão na comunidade tem níveis significativos, ela tem efeito. Quando há um número não detectado ou muito pequeno de transmissão na comunidade, não é necessariamente o momento para tal. Diminui a vontade da população de se envolver no que é necessário e tem muito pouco efeito na curva epidémica. Não se engane, tomaremos as medidas necessárias para o distanciamento social no momento em que forem necessárias.”