F1 GP da Austrália, a Desilusão: Alpine / Ferrari | AutoSport

Duas equipas com corridas ingratas. No caso da Ferrari, Charles Leclerc ficou afastado da luta logo na primeira volta, agravando a desmotivação do piloto monegasco que não esconde algum enfado pelos erros que a equipa vai cometendo. No caso de Carlos Sainz, estava a ser uma excelente corrida, com o piloto espanhol a apresentar um ritmo interessante e com bons pontos em vista. A penalização pelo toque em Fernando Alonso deitou tudo a perder.

No caso da Alpine, Pierre Gasly estava a fazer uma grande corrida e Esteban Ocon também estava na luta pelos pontos. Um desentendimento entre ambos no último recomeço levou a que o resultado fosse inglório para a equipa francesa.

Em comum, duas equipas que podiam ter conquistado pontos, mas que os azares da corrida atiraram para fora do top 10, mostrando que este desporto é muitas vezes cruel.