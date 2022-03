F1, GP da Arábia Saudita: Uma paragem deverá ser a estratégia preferida | AutoSport

Se na semana passada no Bahrein, a estratégia de duas paragens foi a preferida, para a corrida deste fim de semana em Jidá, deveremos ver apenas uma paragem. O arranque deverá ser feito com os pneus médios para a grande maioria das equipas, pois é o pneu que abre mais opções no decorrer da prova. Os pneus macios revelaram dificuldades nos treinos livres de sexta e o “graining” nas borrachas mais macias surgiu com pouco mais de dez voltas feitas, pelo que um arranque com pneus macios condicionaria em demasia a estratégia.

No entanto, poderemos ver equipas a optar por duas paragens, especialmente os pilotos que tenham dois conjuntos de pneus macios ainda para usar. O arranque com pneus duros pode ser a escolha de pilotos que larguem mais no fundo do pelotão e que estejam algo fora da sua posição natural (Lewis Hamilton e Daniel Ricciardo por exemplo). Mas o handicap de largar com pneus que demoram mais a aquecer e o tanque de combustível cheio pode ser demasiado para arriscar. O arranque com pneus macios poderá até ser usado, mas não parece ser a opção preferencial para mais logo.

No entanto há um fator que é preciso ter em conta. A probabilidade de vermos acidentes e a entrada do Safety Car é elevada e isso pode influenciar as escolhas dos engenheiros. No ano passado vimos que o início da corrida em Jidá foi relativamente calmo, mas à medida que as voltas se foram acumulando e os carros foram ficando mais leves, os acidentes começaram a surgir. Apostar numa estratégia contando com uma interrupção poderá estar em cima da mesa.