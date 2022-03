F1, GP da Arábia Saudita, TL3: Charles Leclerc mais rápido antes da qualificação | AutoSport

Charles Leclerc (Ferrari F1-75) foi o piloto mais rápido no terceiro e último treino livre do GP da Arábia Saudita. O piloto da Ferrari bateu o tempo de Max Verstappen (Red Bull RB18) por 0.033s na última volta rápida do treino. Leclerc foi muito forte no setor 1 e perdeu tempo para o registo de Verstappen nos setores seguintes, mas no final conseguiu mesmo o tempo mais rápido.

Enquanto os dez pilotos mais rápidos da sessão ficaram separados por 0.680s, os últimos sete carros são equipados com a unidade motriz da Mercedes.

Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Zhou Guanyu foram os primeiros a ir para a pista, nesta terceira sessão de treinos que dificilmente seria representativa dadas as diferenças de condições nesta sessão, face ao que os pilotos vão enfrentar na qualificação e na corrida.

Charles Leclerc tratou de fazer o primeiro tempo representativo da sessão (com pneus macios), mas Carlos Sainz destronou o seu colega de equipa logo a seguir (pneus macios) com a diferença de apenas 0.040 seg. Bottas e Norris eram os pilotos que se seguiram com o finlandês a ficar a mais de um segundo dos Ferrari e Norris a ficar a mais de dois segundos (ambos com pneus macios).

Max Verstappen na sua primeira volta rápida, com pneus macios, conseguiu o sexto melhor tempo a 0.314s do registo de Leclerc. Entretanto, os AlphaTauris subia ao segundo e quinto lugar, com Pierre Gasly e Yuki Tsunoda, respetivamente. O piloto francês ficou a apenas 0.009s do piloto da Ferrari e com o melhor registo no setor 1.

Verstappen voltou a completar uma volta rápida e para além de estabelecer o melhor tempo no terceiro setor, o campeão do mundo de 2021 subiu à liderança da tabela de tempos, com o registo 1:29.768s, menos 0.371s que o adversário da Scuderia Ferrari.

A cerca de 25 minutos do final da sessão, Pierre Gasly ficou parado na via de saída do pitlane, com a equipa a pedir-lhe para desligar o carro com problemas de transmissão no AT03. Com esta situação resolvida, a vinte minutos do fim do último treino do GP da Arábia Saudita, George Russell saiu para a pista com pneus macios novos, tentando uma volta rápida, assim como Lewis Hamilton.

Antes dos pilotos da Mercedes terminarem a sua volta rápida, Valtteri Bottas ficou a apenas 0.262s do tempo de Verstappen, passando a ser o segundo mais rápido do treino.

Na volta rápida de Hamilton, foi visível o efeito oscilatório no W13 que a Mercedes ainda não conseguiu resolver. O piloto britânico conseguiu apenas o nono melhor registo, atrás de Fernando Alonso e a 1.070s do tempo do Red Bull de Verstappen. Por sua vez, Russell fez um tempo mais lento que o seu companheiro de equipa, subindo ao 11º lugar, atrás de Guanyu Zhou e a 1.244s do neerlandês que liderava a sessão. No dia de ontem, os dois Mercedes conseguiram melhorar os seus tempos na segunda sessão de treinos, quando as condições da pista estavam mais próximas daquilo que podemos encontrar durante a qualificação de hoje.

Max Verstappen voltou a tentar uma volta rápida, mas no último setor ultrapassou os limites de pista e não conseguiu melhorar o seu registo. Na mesma altura, Nicholas Latifi bateu com a roda dianteira esquerda no muro de proteção, quando não conseguia sair do último posto da tabela de tempos.

Charles Leclerc, com pneus macios novos, bateu o melhor tempo no primeiro setor de Pierre Gasly, não conseguiu melhorar no segundo e subiu ao terceiro lugar da tabela, a 0.111s de Verstappen. Sergio Perez era já o segundo mais rápido, a 0.065s do seu companheiro de equipa.

Enquanto Mick Schumacher melhorava a sua marca pessoal e subia ao 12º posto, atrás de Hamilton, Kevin Magnussen era o sexto mais rápido, a 0.494s de Verstappen. Carlos Sainz, na reta final da sessão, estabeleceu o melhor tempo do setor 1, mas terminou a volta rápida com o tempo mais lento do seu companheiro de equipa, ficando no 4º lugar a 0.241s do líder.

Esteban Ocon ainda melhorou a sua marca e subiu ao sexto posto, na frente de Gasly.

Leclerc ainda tentou uma última tentativa, com pneus macios usados, e voltou a melhorar o tempo no setor 1, onde os Ferrari parecem fortes, perdendo até tempo nos setores 2 e 3, mas conseguindo ser mais rápido que Max Verstappen no final da volta. O monegasco estabeleceu a marca de 1:29.735s. 0.033s melhor o seu adversário.