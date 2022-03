F1, GP da Arábia Saudita, TL2: Magnussen parado em pista, Leclerc com o melhor tempo, para já | AutoSport

A sessão começou com 15 minutos de atraso por causa da reunião relativa ao incêndio nas instalações da Aramco nas proximidades do circuito. A F1 quis tirar dúvidas sobre as questões de segurança.

No que diz respeito à parte desportiva, Assim que as equipas viram a luz verde foram para a pista, menos os carros da Red Bull que demoraram quase 10 minutos para começar o treino. Charles Leclerc e Carlos Sainz trataram de colocar os seus carros no topo da tabela de tempos nas primeiras voltas mas era ainda muito cedo para tirar conclusões.

No entanto era claramente visível que os Mercedes estavam a sofrer muito com o efeito oscilatório e a equipa tinha de encontrar um compromisso melhor para minimizar o efeito.

Max Verstappen tratou de colocar o melhor tempo na tabela ainda nos primeiros vinte minutos da sessão.

Perto do meio da sessão, Alex Albon apanhou um susto apanhando Hamilton numa volta lenta, com o piloto tailandês a ter de usar uma trajetória menos usada para evitar problemas maiores. Foi também nesta altura que Charles Leclerc tratou de regressar ao topo da tabela, ordem que se mantém nesta altura do treino que está interrompido pois Kevin Magnussen está parado na pista com problemas no seu monolugar.