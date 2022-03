F1, GP da Arábia Saudita, Sergio Pérez: “Posso fazer 2000 voltas que não conseguirei igualar esta” | AutoSport

Sergio Pérez tornou-se no 103º piloto a conquistar uma pole na F1. Foram precisos 215 GP para o conseguir, mas Pérez juntou-se a um clube restrito de pilotos com poles, numa das pistas mais complicadas de o conseguir, deixando Max Verstappen a grande distância. Os Ferrari, que eram os grandes favoritos, não tiveram argumentos para Pérez. No final a satisfação era clara:

“Demorei um bocadinho, mas finalmente consegui a minha primeira pole. Que volta! Inacreditável. Posso fazer 2000 voltas e não conseguirei bater esta volta. Foi inacreditável. Não estávamos à espera de igualar os Ferrari na qualificação, estávamos a focar-nos principalmente na corrida, por isso esperemos poder levar a melhor amanhã. “