F1, GP da Arábia Saudita, Q1: Lewis Hamilton eliminado | AutoSport

O arranque da Q1 deu-nos logo carros em pista nos primeiros segundos, com as equipas a quererem ir cedo para a pista. Kevin Magnussen foi o primeiro piloto a instalar-se no topo da tabela de tempos, seguido de Lando Norris e Daniel Ricciardo, isto quando os Mercedes estavam em pista com os pneus médios e os principais favoritos não estavam ainda em pista. Lewis Hamilton sofria com a instabilidade do seu monolugar, numa altura em que Mick Schumacher se juntou a Magnussen no topo da tabela, a 0.1 seg. do seu colega de equipa.

Nicholas Latifi teve uma saída de pista e provocou a interrupção da sessão, numa altura em que os Ferrari estavam nas suas voltas rápidas. Latifi saiu do carro e não parecia ter qualquer ferimento. Isto complicava a vida das equipas que estavam a fazer voltas rápidas pois o conjunto de pneus que estava em uso nessa volta teria de ser usado novamente nesta sessão ou nas restantes.

A interrupção não foi muito demorada e os carros voltaram à pista, ainda com 11 minutos de Q1 pela frente. A sessão recomeçava mal para Tsunoda que teve de entrar nas boxes com um problema técnico.

Max Verstappen tratou de se colocar no primeiro lugar, seguido de Sergio Pérez, Valtteri Bottas e Lance Stroll. Mas os dois Ferrari voltaram a fazer das suas e Carlos Sainz com uma excelente volta (mais rápido no setor 1 e 3) foi para o topo da tabela, com Charles Leclerc em segundo (mais rápido no segundo setor). Sainz foi o primeiro piloto a chegar ao segundo 28. George Russell começava a destacar-se e fazia o quarto melhor tempo, à frente de Pérez.

Nesta fase tínhamos na zona de eliminação Tsunoda, Latifi, Alex Albon, Nico Hulkenberg e Daniel Ricciardo. Mas a evolução da pista ia fazendo cair os tempos e Lewis Hamilton estava em apuros pois era despromovido à zona de eliminação, enquanto o seu colega de equipa era quarto. Hamilton tentou sair da zona de eliminação e apenas conseguiu o 15º tempo, sendo eliminado segundos depois por Lance Stroll.

Sainz ficou com o melhor tempo da Q1 e de fora da Q2 ficavam Tsunoda, Latifi, Hulkenberg, Albon e Lewis Hamilton.