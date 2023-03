F1, GP da Arábia Saudita: Pódio para a Mercedes, mas ainda longe do topo | AutoSport

Apesar das caraterísticas do traçado de Jidá não beneficiar o W14, a Mercedes conseguiu um excelente resultado (olhando às circunstâncias). Um terceiro lugar e um quinto são pontos muito importantes para a equipa que já deu uma resposta ao mau começo de ano.

A Mercedes está ainda longe do topo. Basta ver a incapacidade de chegar-se ao Aston Martin de Fernando Alonso. Por outro lado, a Mercedes conseguiu ficar à frente da Ferrari que, teoricamente, teria melhores condições para tentar o pódio. George Russell foi novamente destaque, pela boa corrida e pela forma como se impôs. Quando pressionado por Lewis Hamilton, subiu o ritmo, afastou-se do seu colega e manteve o quarto, que se transformou em terceiro. Boa corrida de Russell e também de Hamilton, que conseguiu ainda mostrar algum ritmo com os pneus médios. Com os duros, Hamilton não gostou da afinação e admitiu que o problema não é apenas do carro e que ele também tem dificuldades a entender a máquina. Ainda longe do que pretendem, mas um fim de semana com nota positiva.