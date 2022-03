F1, GP da Arábia Saudita, Otmar Szafnauer: “Decisão unânime de correr depois da informação que recebemos” | AutoSport

A reunião de quatro horas dos pilotos de F1 no GP da Arábia Saudita levou muito a suspeitar que não iríamos ter corrida neste fim de semana. No entanto, os pilotos foram convencidos que estavam reunidas todas as condições de segurança para o evento avançar.

Otmar Szafnauer explicou que as equipas receberam informações que garantiam a segurança do evento:

“Depois da informação que recebemos na noite passada, foi unânime por parte dos chefes de equipa que iríamos correr”.

Confrontado com a falta de unanimidade dos pilotos, Szafnauer afirmou: “Pessoas razoáveis com a mesma informação chegam à mesma conclusão. Tivemos informações do ministério do desporto, da defesa, consultores externos e pessoal militar de fora que nos disseram exatamente o mesmo, que era seguro correr.”

Quanto aos rumores que dizem que o pessoal da F1 não seria autorizado a sair do país, caso não houvesse corrida, Szafnauer negou conhecimento sobre o assunto.