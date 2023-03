F1 GP da Arábia Saudita – Notas AutoSport | AutoSport

Eis as notas AutoSport (de 0 a 10) para o GP da Arábia Saudita:

Sérgio Pérez – Nota 9: Arranque comprometedor, mas compensou com um a corrida muito bem gerida, sem se intimidar com Max Verstappen

Max Verstappen – Nota 9: Grande recuperação e um ritmo muito forte. Minimizou o azar da qualificação, mas luta interna aquece.

Fernando Alonso – Nota 9: Erro na colocação do carro na grelha não comprometeu. Calmo, experiente, rápido. Um pódio merecido, apesar da polémica.

George Russell – Nota 8: Boa corrida. Aguentou a pressão de Hamilton e manteve o quarto lugar, em mais uma prestação sólida.

Lewis Hamilton – Nota 7: Anda desanimado com o cenário atual, e em corrida não conseguiu suplantar Russell, mesmo com vantagem nos pneus (médios, contra duros do colega).

Carlos Sainz – Nota 6: Corrida falhada da Ferrari e mais uma prestação discreta do espanhol.

Charles Leclerc – Nota 7: Boa recuperação, mas azar no momento de entrada do Safety Car tiraram Leclerc da corrida. Irritação com a equipa nota-se cada vez mais.

Esteban Ocon – Nota 7: Cumpriu a missão e trouxe pontos importantes para a equipa

Pierre Gasly – Nota 7: Igual ao colega de equipa.

Kevin Magnussen – Nota 8: Bom final de corrida e pontos conquistados com mérito, apesar de ter largado de 13º.

Restantes notas:

Yuki Tsunoda – Nota 7

Nico Hulkenberg – Nota 5

Zhou Guanyu – Nota 5

Nyck de Vries – Nota 5

Oscar Piastri – Nota 5

Logan Sargeant – Nota 6

Lando Norris – Nota 4

Valtteri Bottas – Nota 4

Alexander Albon – Sem Nota

Lance Stroll – Sem Nota