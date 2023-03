F1 GP da Arábia Saudita, Nico Rosberg: “Ferrari não conhece os motivos das falhas” | AutoSport

Nico Rosberg comentou o estado atual da Ferrari, que continua a acumular deceções. A equipa italiana começou mal a temporada e os problemas de fiabilidade estão a dificultar ainda mais a tarefa. Nico Rosberg afimou que a Ferrari não conhece os motivos das falhas e que isso piora ainda mais a situação:

“Duas vezes no Bahrein no carro de Leclerc, o controlo eletrónico falhou, que é feito à medida por cada equipa”, disse Rosberg à Sky Sports. “Rebentou e o problema é que só são permitidos dois desses em cada época, pelo que agora têm de usar um terceiro e isso dá-lhes a penalização da grelha de 10 lugares. O pior de tudo é que eles não fazem ideia do porquê, pelo que pode muito bem acontecer de novo este fim-de-semana. Apenas pior do que ter um problema, é não conhecer o motivo. Essa é uma grande preocupação para eles nesta altura da época, tão cedo. É um desastre”.