F1 GP da Arábia Saudita: Nico Rosberg critica postura de Max Verstappen | AutoSport

A “azia” de Max Verstappen no final da qualificação do GP da Arábia Saudita e até no final da corrida não passou despercebida a ninguém. E Nico Rosberg criticou a postura do campeão neerlandês.

Max Verstappen ficou descontente com o desfecho da qualificação, com a falha na transmissão do seu RB19 a deitar por terra o esforço do piloto. Aparentemente, Verstappen não reagiu bem, tal como no domingo em que fez questão de mostrar o seu desagrado pelo segundo lugar conquistado, afirmando que compete para vencer e não para ser segundo e Nico Rosberg apontou o dedo ao piloto #1:

“Não é bom ver isso. Além disso, [no sábado], deixou a pista muito rapidamente e aparentemente não foi à reunião da equipa, foi isso que nos foi dito. Não é uma boa abordagem, não é uma boa mentalidade tão cedo na época, quando a equipa fez um trabalho tão brilhante com o carro e está a trabalhar tão arduamente. Ele poderia ser um pouco mais gracioso, diria eu”.

Destacou-se também o ambiente algo crispado entre Verstappen e Sergio Pérez, o que pode ser um sinal para o que virá no resto da época.