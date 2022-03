F1, GP da Arábia Saudita, Max Verstappen: “Ferrari está muito competitiva” | AutoSport

O confronto entre Ferrari e Red Bull deverá ser o prato forte do fim de semana na Arábia Saudita. Nos treinos de ontem vimos que a Ferrari tem um ligeiro ascendente sobre a Red Bull, apesar de haver ainda algumas interrogações. No entanto, Max Verstappen pareceu satisfeito com o trabalho realizado pela equipa, reconhecendo que a Ferrari está ligeiramente acima:

“As sessões decorreram bastante bem hoje [sexta-feira], concluímos o nosso programa e experimentamos muitos conjuntos de pneus diferentes”, disse Verstappen no final da sexta-feira. “Parece que a Ferrari voltou a ser bastante competitiva; ainda temos um pouco de trabalho a fazer para os apanhar, e há muito espaço para melhorias. A pista parece praticamente a mesma do ano passado; as barreiras moveram-se ligeiramente e, em termos de visibilidade, não teve um impacto percetível. Para a qualificação, ainda precisamos de olhar para alguns dados. Veremos como tudo irá correr amanhã [hoje]”.